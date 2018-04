Rio Grande do Sul pode ter neve amanhã

A temperatura, que já está baixa desde sexta-feira, 24, deve cair ainda mais neste domingo, 26, no Rio Grande do Sul. A nova onda de frio é provocada pela chegada de uma massa de ar polar e tende a se prolongar pelo menos até quarta-feira, o que a tornará a mais longa do ano, até agora, no Estado.

Tanto o 8º Distrito de Meteorologia quanto a MetSul Meteorologia prevêem uma pequena possibilidade de neve na região dos Aparados da Serra, na divisa com Santa Catarina, entre o final da noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. E é tida como certa a ocorrência de geada em quase todo o território gaúcho nas manhãs de segunda, terça e quarta-feira.

Segundo o 8º Distrito de Meteorologia, o município da Quaraí, na fronteira com o Uruguai, registrou as temperaturas mínimas dos dois últimos dias, de 3,2 graus na sexta-feira e de 2,5 graus neste sábado. Os termômetros podem marcar até zero grau neste domingo, um grau negativo na segunda-feira, dois graus negativos na terça-feira e um grau negativo na quarta-feira, sempre durante a madrugada. A máxima de todo o período não passa de 18 graus na tarde de quarta-feira.