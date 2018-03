Rio Grande do Sul tem 30 municípios em estado de emergência

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que subiu para 30 o número de municípios que decretaram situação de emergência no Estado devido ao mau tempo. As chuvas e os fortes ventos que castigam os moradores do Estado mataram sete pessoas até agora.

Cerca de 15 mil residências foram danificadas, sendo a maioria no Litoral Norte. Nesta tarde, 7 mil pessoas estavam foram de suas casas.

Em Rosário do Sul, uma das áreas mais afetadas, o Rio Santa Maria invadiu cerca de 400 residências neste domingo. Quaraí e Camaquã também estão entre as cidades mais prejudicadas.

Em São Borja, 60 casas foram destelhadas e em Imbé, 500 residências foram danificadas, além de quatro escolas municipais e um ginásio de esportes destelhadas.