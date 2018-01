Rio Grande do Sul tem segunda vítima das chuvas

Um homem foi encontrado morto nesta terça-feira, 29, em Taquara, no Rio Grande do Sul, vítima das chuvas. Darci Assunção, de 44 anos, morreu afogado após tentar sair de casa a nado, no balneário João Martins Nunes, uma praia do Rio dos Sinos. Ele é a segunda vítima causada pelos temporais no Estado. No fim de semana, uma pessoa morreu em Canela. Outras duas pessoas estão desaparecidas em São Francisco de Paula.

Veja também:

SC tem uma vítima e 18 cidades em emergência pelas chuvas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O local estava alagado e a única alternativa de deslocamento era de barco. Os bombeiros já haviam tentado retirar o morador de casa na tarde de segunda-feira, mas ele não quis sair. A praia tem cerca de 50 casas e 80 moradores. Os temporais do final de semana já levaram 18 municípios a decretar situação de emergência, 1,3 mil pessoas estão desabrigadas e 3,6 mil, desalojadas. A Defesa Civil calcula que cerca de 46 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas.

O órgão alerta os moradores de áreas de risco para a previsão de retorno das chuvas na quarta-feira, 30, no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, as chuvas deram uma trégua no Estado. O nível dos rios ainda deve subir nas próximas horas como efeito do escoamento das águas de afluentes em direção ao Vale do Caí e Vale do Taquari, explicou o chefe da comunicação social da Defesa Civil, capitão Alexsandro Goi.

Por isso, o órgão monitora as populações em áreas próximas e não recomenda o retorno dos moradores a áreas com risco de alagamento, observou o capitão. Os principais problemas estão em São Sebastião do Caí, Taquari e Parobé, disse Goi. A Defesa continua despachando rolos de lona, cestas básicas, colchões e outros materiais para os municípios atingidos.