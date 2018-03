Rio: homem persegue menor para casar após 'mensagem de Deus'

SÃO PAULO - Policias da 57ª Delegacia de Polícia, de Nilópolis, no Rio, prenderam na noite de terça-feira, 19, um homem de 27 anos, suspeito de perseguir uma adolescente há um mês.

De acordo com a polícia, o preso alegou que recebeu uma mensagem de Deus para se casar com uma menina de 14 anos. Ao ver a adolescente de 13 anos passar na rua, ele teve a intuição de que deveria se casar com ela e passou a persegui-la.

O homem foi preso próximo a residência da adolescente, na Rua Dulce, no bairro Cabuis. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de furto expedido em dezembro do ano passado pela 1ª Vara Criminal de Nilópolis, além de vários inquéritos pelo mesmo crime.