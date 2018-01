Rio homenageia Iemanjá Representantes do candomblé e da umbanda comemoraram ontem, no Rio, o Dia de Iemanjá, a rainha dos mares e mãe dos orixás. Grupo de afoxé organizou procissão no centro da cidade, que foi da Lapa até a Praça 15. Nas praias da zona sul, devotos também fizeram oferendas.