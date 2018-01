Rio libera linha de crédito para moradores de Angra

O governo do Rio de Janeiro vai disponibilizar linhas de crédito para moradores e comerciantes que sofreram perdas por conta dos deslizamentos de terra no município de Angra dos Reis ocorridos na última sexta-feira. De acordo com o administração estadual, a InvestRio, Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, vai disponibilizar para a pessoa física o limite de crédito de até R$ 5 mil, com juros de 12,25% ao ano. O período de carência é de três meses e o prazo para pagamento é de 15 meses.

Já para pessoa jurídica, o limite disponibilizado será de até R$ 50 mil. Os juros variam entre 7,25% e 9,25% ao ano. A carência é de 12 meses e o prazo para pagamento é de 24 meses. Os pontos de atendimento serão instalados na Ilha Grande e no Centro de Angra ainda no início desta semana, onde os interessados poderão se cadastrar, segundo o governo.