Rio lidera apreensão de armas

SÃO PAULO - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou nesta segunda-feira, 18, dados atualizados da quantidade de armas e acessórios apreendidos pelos Tribunais de Justiça dos estados brasileiros. Ao todo, foram recolhidos 755.256 itens.

O estado que lidera as apreensões é o Rio de Janeiro, com mais de 552 mil armas e acessórios. O número representa mais de 2/3 do total nacional. Ele é seguido por São Paulo (51.654), Minas Gerais (42.423) e Rio Grande do Sul (19.566).

Entre os estados com menor número de itens apreendidos estão Piauí (326), Roraima (396) e Maranhão (622).