Rio limita cadeiras em praias e proíbe venda de alimentos

Banhistas aproveitam o forte calor no Rio na Praia de Copacabana, zona sul

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio limitou o número de cadeiras e guarda-sóis alugados nas praias do Arpoador, Ipanema e Leblon, na zona sul da cidade, além de proibir a venda de bebidas e alimentos preparados no meio da rua. Desde o dia 8 de dezembro, quando a Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop) passou a fiscalizar as três praias, ficou proibido a venda de produtos manuseados de forma irregular.

Os mais "combatidos" pelo alto risco de contaminação são o queijo coalho, camarão frito, limonada e caipirinha. Com a nova regra, alguns banhistas levam comida de casa.

Outra medida que desagrada os comerciantes é a limitação no número de cadeiras e guarda-sóis que agora está definido em 80 e 40, respectivamente, por barraca. A ideia da Prefeitura é de padronizar as praias cariocas. A Seop ressaltou que o raio da operação será ampliado futuramente, passando a valer em todas as praias do Rio.