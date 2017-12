Rio passa São Paulo em ranking das melhores cidades para se viver

São Paulo aparece na 95ª posição na lista que classifica as melhores cidades do mundo para se viver, segundo levantamento anual divulgado nesta terça-feira, 18, pela consultoria Economist Intelligence Unit (EIU).

A capital paulista estava empatada com a cidade do Rio de Janeiro, em 91º, no ano passado, porém caiu quatro posições no ranking. Já a capital fluminense, manteve a colocação registrada em 2014.

Pelo quinto ano consecutivo, a cidade de Melbourne, na Austrália, obteve o primeiro lugar na lista que reúne 140 cidades ao redor do planeta.

Viena, na Áustria; Vancouver e Toronto, no Canadá; Adelaide, na Austrália e Calgary, também localizada no Canadá, ocupam as posições seguintes. Vale ressaltar que sete das dez primeiras localidades do ranking estão situadas na Austrália e no Canadá.

Por outro lado, as cinco piores cidades para morar, de acordo com o conceito são: Damasco, na Síria; Daca, em Bangladesh; Port Moresby, em Papua-Nova Guiné; Lagos, na Nigéria; e Trípoli, capital da Líbia.

Buenos Aires, na Argentina; Santiago, no Chile, e San Juan, em Porto Rico, foram cidades da América Latina que tiveram a melhor pontuação e estão nas 62ª, 64ª, 67ª colocações, respectivamente.

A classificação é determinada a partir da pontuação de um a cem em 30 critérios qualitativos e quantitativos relacionados à estabilidade, serviços de saúde, educação, infraestrutura, cultura e meio ambiente.Outras cidades brasileiras não foram avaliadas pelo estudo.