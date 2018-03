Rio realiza culto em homenagem às vítimas do Voo 447

Os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, e da França, Bernard Kouphner, participaram nesta quinta-feira, 4, de uma missa em homenagem aos passageiros do voo 447 da Air France na Igreja da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro. A aeronave desapareceu na noite do último domingo, quando voava do Rio para Paris, e tinha 228 pessoas a bordo, em sua maioria brasileiros e franceses.

