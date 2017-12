Rio registra as temperaturas mais altas de fevereiro entre as capitais

SÃO PAULO - O Rio é a capital que tem registrado as temperaturas mais elevadas do País no mês de fevereiro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no domingo, os termômetros chegaram a marcar 40,7ºC em Santa Cruz, na zona oeste da cidade.

Ontem, o índice chegou aos 40,1ºC. Na quarta-feira,9, a máxima foi de 40,3ºC. O menor temperatura máxima registrava esta semana foi na segunda-feira, 7, quando os termômetros chegaram aos 36ºC.

Nesta sexta-feira, 11, os termômetros não devem chegar aos 40ºC, a temperatura máxima prevista pelo Inmet é de 39ºC. Durante o fim de semana, a máxima prevista é de 38ºC. São previstas pancadas de chuvas.