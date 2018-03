Rio-Santos será fechada nesta terça para detonação de pedras

SÃO PAULO - A Rodovia Rio-Santos, na região de Angra dos Reis, ficará fechada por cerca de uma hora em dois períodos desta terça-feira, para detonação de pedras que obstruem a via e para a limpeza da pista.

A primeira detonação das pedras está marcada para as 9 horas, na altura do km 479, perto do Morro da Cruz, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Denit).

No período da tarde, o trecho do km 455, em Portogalo, será fechado por volta das 14 horas. As pedras deslizaram do morro na última quarta-feira, 2.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconselha os motoristas que precisam passar pela região, que utilizem a Rodovia Dutra até o município de Piraí, seguindo pela RJ-155 (Lídice-Rio Claro), em direção a Lídice.