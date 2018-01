Rio tem 103 vítimas de bala perdida no 1º semestre de 2009

No primeiro semestre deste ano, 103 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro e quatro delas morreram (dois homens e duas mulheres). O número, porém, é inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando houve 134 baleados, com 11 mortes.

O relatório divulgado nesta terça-feira, 22, pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Estado mostra que as quatro vítimas são da capital e que esse número corresponde a 0,2% do total de homicídios dolosos (com intenção de matar) resultantes do uso de arma de fogo no período.

Entre os feridos, 75 são do Rio; 14, da Baixada Fluminense; cinco, da Grande Niterói; e cinco, do interior do Estado. Entre os mortos havia uma criança, um jovem, um adulto e uma pessoa cuja faixa etária não foi informada.

O ISP considera "vítima de bala perdida" a pessoa que não tinha nenhuma participação ou influência sobre a situação na qual houve disparo de arma de fogo. De acordo com o instituto, todos esses registros não mencionaram a identificação de algum fato próximo ao local onde poderia ter havido ação armada de qualquer natureza.

Desde 2006 o ISP pesquisa as ocorrências de balas perdidas no Rio de Janeiro e, segundo o relatório divulgado nesta terça, o ano de 2008 foi o que apresentou a menor incidência de mortos por bala perdida. Foram 16 vítimas, contra 21 em 2007 e 19 em 2006. O número de feridos foi menor em 2006, com 205 atingidos, do que em 2008, com 220. Em 2007, houve foram 258 feridos.

A série histórica da pesquisa mostra que 11 pessoas morreram por bala perdida nos primeiros semestres de cada um dos três anos pesquisados (2006, 2007 e 2008).

Texto alterado às 17h42 para acréscimo de informações. A SSP do Rio havia informado que foram 8 mortes por causadas por bala perdida, mas o número correto é de 11 vítimas.