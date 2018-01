Rio terá consultoria de ex-prefeito de NY contra criminalidade

O governador Sérgio Cabral (PMDB) anunciou nesta quinta-feira, 3, que vai contratar a consultoria de Rudolph Giuliani, o ex-prefeito de Nova York conhecido pela política "tolerância zero", que reduziu a criminalidade na maior cidade dos Estados Unidos. O trabalho de Giuliani seria orientar ações de segurança pública para os Jogos Mundiais Militares, em 2011, a Copa do Mundo, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016.

"O prefeito Giuliani já esteve conosco uma vez, quando conheceu a experiência da Polícia Pacificadora no Dona Marta. Ele tem uma equipe de profissionais que tem dado consultoria no mundo inteiro para eventos, administrações públicas ou companhias privadas, e vou contratá-lo para reforçar o nosso trabalho de segurança pública", disse o governador, depois de almoço com Giuliani no Palácio Laranjeiras.

Giuliani e Cabral ainda não acertaram o custo da consultoria. O ex-prefeito de Nova York tem um mês para apresentar uma proposta ao governo fluminense. Nesse período, a equipe de Giuliani manterá contato com integrantes do governo para conhecer mais de perto a realidade do Rio.

"A gente não tem medo de aprender com os outros. Ao contrário: quanto melhores experiências e conhecimento nós trouxermos de outros lugares, seja de Nova York ou do estado vizinho, nós vamos usar para melhorar a vida das pessoas", afirmou Cabral.

Giuliani veio ao Rio a convite de grupos empresariais. Ele também se encontrou com o prefeito Eduardo Paes, com quem visitou a Guarda Municipal e seguiu para uma escola no Complexo do Alemão.