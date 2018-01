Rio transborda e alaga municípios de Canas e Cachoeira Paulista

Uma forte chuva, na noite desta quarta-feira, 10, causou o transbordamento do rio Caninhas, no limite entre as cidades de Canas e Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, interior do Estado.

A chuva torrencial teve início por volta das 21 horas e durou cerca de uma hora, afetando principalmente a zona rural das duas cidades. Em Cachoeira Paulista, os bairros mais afetados, que ficaram praticamente debaixo d'água, foram Palmital e Cantagalo.

Bombeiros da cidade de Cruzeiro e a Defesa Civil Municipal deram auxílio às famílias que tiveram a casa invadida pela água.