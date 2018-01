Rio transborda em SC e 9 famílias são retiradas de suas casas

Nove famílias que moram às margens do Rio Araranguá, no sul de Santa Catarina, foram retiradas de suas casas, na tarde desta sexta-feira, 11, após o nível do rio subir 2,16 metros acima do normal, transbordando na BR-101, que liga o Estado catarinense ao Rio Grande do Sul. Apesar do tempo instável, a estimativa é que a rodovia não seja interditada hoje.

Veja também:

Santa Catarina libera R$ 2 milhões para vítimas do tornado

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

GALERIA: Imagens do dia seguinte do caos

GALERIA: Imagens da chuva e do caos em SP na terça

COMENTE: Twitter do estadao.com.br

PARTICIPE: Sofreu com a chuva? Mande sua foto

Segundo a Defesa Civil Estadual, 16 pessoas estão desalojadas, ou seja, foram para casa de amigos ou parentes, e 24 ficaram desabrigadas. Na quinta-feira, 10, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) passou a monitorar o nível do Rio Araranguá devido ao risco de transbordamento.

Já o Rio Mampituba está 12 centímetros sobre a pista da SC-450, que precisou ser bloqueada na altura do km 35, em São João do Sul. A estrada liga a BR-101 à SC-483. De acordo com a Defesa Civil, não houve necessidade de deslocar as famílias que moram perto do local. Segundo a Defesa Civil, 71 municípios de Santa Catarina foram afetados e 65 estão em situação de emergência. No total, 105 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes.