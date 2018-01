Rio vende quase todos os ingressos para desfile das campeãs

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - Mais de 90% dos 62 mil ingressos postos à venda para assistir ao desfile do Sábado das Campeãs, no próximo dia 20, na Marquês de Sapucaí, no Rio, já foram vendidos, de acordo com informações da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). Já em São Paulo, apenas 30% dos ingressos foram comercializados.

No Rio, restam cerca de 350 entradas para a arquibancada do setor 9. O ingresso custa R$ 350 e pode ser encontrado nas agências do Bradesco.

SÃO PAULO

A Ingresso Fácil contabilizou a venda de 8.581 dos 28 mil ingressos disponíveis para o Desfiles das Campeãs do Carnaval de São Paulo, que ocorre na próxima sexta-feira, 19, no Sambódromo do Anhembi. Os interessados podem comprar ingressos para todos os setores.

Pontos de Venda

Estádio do Pacaembu

Estádio do Canindé

Estádio Anacleto Campanella (São Caetano)

Ginásio do Ibirapuera

Parque São Jorge

Estádio Bruno José Daniel (Santo André)

Ginásio de Esportes José Corrêa (Barueri)

Loja Pitta Sports

Preços

Arquibancada: R$ 28 a R$ 55

Cadeira de pista: R$ 80 a R$ 190

Mesa de pista (4 lugares):

R$ 495 a R$ 825

Camarote para 10 pessoas: R$ 4.790 a R$ 9.900

Camarote para 25 pessoas: R$ 11.000 a R$ 19.140