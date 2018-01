Rioluz revisa iluminação da orla para as festas de fim de ano

SÃO PAULO - A Rioluz realiza a revisão da iluminação pública da orla da cidade, preparando para as festas de fim de ano. Além da manutenção dos circuitos de iluminação, incluindo troca de lâmpadas queimadas, luminárias quebradas, correção das que estiverem acesas durante o dia, os serviços de manutenção incluem a limpeza e revisão de vidros de projetores. O trabalho estará concluído no dia 30 de dezembro.

Até o momento, as equipes da Rioluz normalizaram 554 pontos de luz nas praias da Bica, Engenhoca, Guanabara, Conconhas do Campo, Cocotá e São Bento (Ilha do Governador), da Moreninha (Paquetá), Ramos (Piscinão), Flamengo, Leme, Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, Venda Grande, Brisa e da Pedra (Guaratiba).