Rivais na política terão de atuar em parceria no setor O presidente da Embratur, Flávio Dino (PC do B), afirmou que as diferenças políticas entre ele e o novo ministro do Turismo, Gastão Vieira, não atrapalharão o trabalho na área. Dino é adversário do grupo de José Sarney (PMDB) no Maranhão, enquanto Gastão é afilhado político do presidente do Senado e até foi secretário da governadora Roseana Sarney (PMDB).