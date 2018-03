Roberto Cabrini é preso na zona sul de SP O jornalista Roberto Cabrini foi preso em flagrante na tarde de ontem com 15 papelotes de cocaína. Os policiais do 100º Distrito Policial (Jardim Herculano) decidiram autuá-lo em flagrante sob a acusação de tráfico de drogas. O jornalista deve ficar preso até que seu caso seja analisado pela Justiça, que decidirá se vai manter o flagrante por tráfico ou se desclassificará o crime para porte de entorpecente. A prisão do jornalista ocorreu durante uma operação policial contra traficantes na zona sul de São Paulo. Os investigadores vigiavam um ponto de venda de drogas quando presenciaram a chegada do jornalista. Pouco depois, ele foi abordado. Com ele, os policiais encontraram 15 papelotes, 4 dos quais vazios. Cada papelote teria cerca de 1 grama da droga. Os policiais do 100º DP apreenderam ainda um pen drive que continha arquivo com imagens do jornalista relacionadas ao caso. Um diretor da Rede Record, onde o jornalista trabalha, e dois advogados chegaram ao distrito no meio da noite de ontem, mas não quiseram dar entrevistas sobre o caso. A Assessoria de Imprensa da Record confirmou que os advogados da emissora foram ao local. Ela afirma que Cabrini fazia uma reportagem investigativa sobre tráfico de drogas. Além do jornalista, a equipe que estava com ele foi presa. Conhecido jornalista de televisão, Cabrini já foi correspondente internacional da TV Globo em Londres e em Nova York. Após passagem pelo SBT e pela Bandeirantes, ele foi contratado pela Record neste ano, onde é repórter especial do programa Domingo Espetacular.