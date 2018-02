Roberto Magalhães desiste da Câmara

Da mesma forma que o petista José Eduardo Martins Cardozo (SP), o deputado pernambucano Roberto Magalhães, do DEM (foto), anunciou que não concorrerá à Camara. Ele cobra uma reforma política que dê transparência ao sistema político brasileiro. "O Brasil caminha para se transformar no país do partido único, o partido do poder." Magalhães aponta o atual sistema eleitoral como a raiz do processo de corrupção no País. "Já dei minha cota, não tenho mais estímulo."