Rock in Rio registrou 835 casos de polícia

RIO - Durante os sete dias de duração do Rock in Rio, o festival de música promovido na zona oeste do Rio registrou 835 ocorrências policiais. Nos três dias do primeiro fim de semana foram registrados 300 casos - a maioria deles (254) eram furtos. Nos quatro dias do segundo final de semana, até a meia-noite de domingo, 22, foram 535 ocorrências, sendo 445 furtos.

A média de furtos por dia aumentou no segundo final de semana: foram 84,6 no primeiro fim de semana e 111,25 no segundo. A cada dia, o público pagante foi de aproximadamente 85 mil pessoas

Entre as demais ocorrências ao longo do festival, no primeiro fim de semana houve 10 roubos e 9 extravios de documentos. Uma pessoa foi presa em flagrante por furto, seis autuadas por lesão corporal e quatro por desacato. No segundo ocorreram 19 roubos e 27 extravios de documentos. Uma pessoa foi presa em flagrante por tentativa de furto, quatro autuadas por lesão corporal e uma por desacato.