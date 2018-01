Rodízio de água é retomado em Curitiba Depois de uma interrupção no fim de semana para três dos sete grupos em que Curitiba foi dividida para o rodízio no fornecimento de água, o corte foi retomado às 14 horas desta segunda, 21, para 313 mil pessoas, que terão o retorno às 16 horas de terça, 22. De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), as chuvas da semana passada tinham permitido manter as barragens fechadas e o uso apenas dos rios da bacia incremental. No entanto, como não chove desde sábado e há previsão de que a estiagem permanece pelo menos nesta semana, optou-se pela retomada do rodízio. A barragem do Iraí, que ficou fechada por quatro dias, foi reaberta para o abastecimento da população. Ela está com quase 4 metros abaixo do nível normal. A barragem do Piraquara está quase 6 metros abaixo da capacidade. "Sempre que chover e a bacia incremental nos der condições, vamos suspender o rodízio dentro dos níveis de segurança e retomá-lo tão logo seja necessário", disse o gerente da Sanepar para Curitiba e região metropolitana, Antonio Carlos Gerardi. Nos três grupos que foram dispensados do racionamento estão 640 mil pessoas.