Rodízio de veículos em SP recomeça na segunda-feira O rodízio municipal de veículos volta a vigorar na próxima segunda-feira, 29, em São Paulo. Terminado o período de férias escolares, automóveis e caminhões não poderão circular no anel viário da capital em dois horários: das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. A restrição depende do número final da placa. Veículos com placas finais 1 e 2 não circulam na segunda-feira, 3 e 4 na terça, 5 e 6 na quarta, 7 e 8 na quinta, e 9 e 0 na sexta. O anel viário é formado pelas seguintes vias: Marginais Tietê e Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Afonso D´Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Avenida Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo, Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Avenida Salim Farah Maluf. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá monitorar o cumprimento do rodízio em 148 pontos de fiscalização, sendo 112 deles por agentes de trânsito e 36 por equipamentos eletrônicos. Quem desrespeita o esquema, está sujeito a multa de R$ 85,13 e acréscimo de quatro pontos carteira.