Rodízio de veículos está suspenso em SP até quarta O rodízio de veículos será suspenso em São Paulo entre a segunda e quarta-feira por conta do feriado prolongado de Carnaval. A medida volta a vigorar na próxima quinta-feira (02) para os veículos com placas finais 7 e 8. A operação restringe o tráfego de veículos no chamado centro expandido da cidade, durante os horários de pico, das 7h às 10h e das 17h às 20h. O centro expandido é delimitado pelas marginais Tietê e Pinheiros, pelas avenidas dos Bandeirantes, pelo complexo viário Maria Maluf, pelas avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, pelo viaduto Grande São Paulo e pelas avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), desrespeitar as normas do rodízio implica em infração de nível médio, multa de R$ 85,12 e inclusão de quatro pontos na carteira de motorista.