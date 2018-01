Rodízio de veículos será suspenso em São Paulo no carnaval O rodízio de veículos na capital paulista será suspenso de segunda, dia 27, a quarta-feira, dia 1.º, devido ao carnaval, quando está prevista a redução do volume de tráfego na capital paulista, em razão do fim de semana prolongado. Na quinta-feira, o rodízio volta a valer, com a proibição da circulação de veículos com placas terminadas em 7 e 8 nas ruas e avenidas internas ao chamado mini-anel viário, das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas, durante o conhecido Horário de Pico. Nesta sexta-feira, dia 24, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Dersa iniciam a Operação Carnaval nas estradas paulistas. O esquema se estenderá até quarta-feira, 1º de março, envolvendo as rodovias que dão acesso ao litoral norte: Ayrton Senna/Carvalho Pinto SP-70), Tamoios (SP-99), Mogi-Bertioga (SP-98), D. Pedro I (SP-65), Oswaldo Cruz (SP-125) e Rodovia Litorânea (SP-55). Os usuários poderão consultar a situação das estradas nos sites da Dersa e do DER. As informações são atualizadas automaticamente a cada 20 segundos. Os técnicos da Dersa estimam que mais de 250 mil veículos devam utilizar as travessias litorâneas sob a jurisdição da empresa no período do carnaval.