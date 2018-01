Rodízio é mantido nesta quarta na cidade de SP O rodízio de veículos está mantido, até segunda ordem, na cidade de São Paulo nesta quarta-feira segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego(CET). Os veículos com placas finais 5 e 6 não devem circular das 7h às 10h da manhã, apesar da greve dos motoristas e cobradores de ônibus em toda a capital. A greve vai prejudicar mais de 1,2 milhão de passageiros. A paralisação teve início às 3h e se estenderá até às 6h, horário em que os carros começarão a sair das garagens. Caso o trânsito comece a ficar muito complicado depois das 6h30, a CET poderá suspender o rodízio desta quarta-feira. Com a greve outros transportes coletivos vão sofrer um aumento de passageiros. Às 4h já era possível perceber um número de passageiros acima do normal nas plataformas das estações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) neste horário.