Rodízio é o campeão de multas Em São Paulo, o desrespeito ao rodízio é o campeão de autuações desde 2006, quando superou a multa por velocidade, recordista até então. Em 2008, foram 1,3 milhão de autuações para quem furou a restrição, quase 30% das 4,6 milhões de multas aplicadas pela CET. Já as autuações por velocidade representaram 18%. E, pela primeira vez desde que os radares foram instalados, as multas por velocidade foram superadas pelas de estacionamento proibido ou desrespeito à Zona Azul. Em 2008, foram 990 mil autuações, um aumento de 34% em relação a 2007. Já as multas por velocidade caíram de 1 milhão para 901 mil. Alguns fatores podem explicar a queda. Em 2008, houve restrições de estacionamento em algumas vias e problemas com as licitações dos radares, além do tráfego intenso. "Com lentidão fica difícil para o motorista se arriscar acelerando o carro", pondera o professor de engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP Jaime Waisman.