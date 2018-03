Rodízio em São Paulo é suspenso no feriado

Em razão do Feriado de Tiradentes, o rodízio municipal de veículos está suspenso nesta quarta-feira, 21, na capital paulista tanto no período da manhã, entre 7 e 10 horas, como no final da tarde, entre 17 e 20 horas.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a fiscalização ocorre nessa quarta-feira no mesmo esquema de um domingo, por isso os estacionamentos em Zona Azul também estão liberados.

Eventos e bloqueios

A CET vai interditar a Avenida dos Metalúrgicos - entre as ruas Edson Danillo Dotto e Irapé Água Azul (zona leste), das 07 às 14 horas para a realização de desfile cívico e militar em comemoração ao 26º Aniversário do bairro de Cidade Tiradentes. Haverá a necessidade também do bloqueio das ruas Santo Rizzo, Paulo Menkitz, Florentino de Carvalho - entre a Avenida dos Metalúrgicos e Arnaldo Boaventura -, Igarapé da Missão e Nelson Carneiro - entre a Avenida dos Metalúrgicos e Rua Nascer do Sol.

Outro bloqueio na Avenida dos Metalúrgicos ocorre entre a Avenida Luis José Costa Leandro e a Rua José de Araujo Plácido a partir das 07 horas e deve terminar apenas no final da noite. A interdição se faz necessária para realização de show musical em comemoração ao 26º Aniversário do bairro de Cidade Tiradentes. O evento começará às 14h00, com término previsto para às 22h00 e presença estimada de 5 mil pessoas.

Será monitorado do o trânsito nas imediações do Autódromo de Interlagos, na zona sul, das 06 às 21 horas para realização de um evento, que terá início às 14 horas, promovido por igreja evangélica no interior do autódromo.

Serão interditadas também as ruas dos Sorocabanos e dos Patriotas, na região do Ipiranga, das 16 às 21 horas para gravação de um CD de uma igreja evangélica. Como alternativa de tráfego, os motoristas deverão utilizar as ruas dos Patriotas, Bom Pastor, Tabor, a Praça do Monumento e a Avenida Nazaré.

Será bloqueada também a Rua Teixeira da Silva, entre a Avenida Paulista e a Rua Cincinato Braga, das 04 às 10 horas para içamento de equipamentos no Hospital Santa Catarina.