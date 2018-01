Rodízio pára no dia 24 e volta em 14 de janeiro A partir da véspera do Natal, dia 24, o rodízio de veículos estará suspenso na capital paulista. A Secretaria Municipal de Transportes (SMT) tomou a decisão com base em uma estimativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que prevê a redução no número de veículos em circulação na cidade por conta das festas de Natal e ano-novo. O rodízio ficará suspenso por 21 dias corridos e voltará a vigorar somente no dia 14 de janeiro do ano que vem - uma segunda-feira.