Rodovia Anchieta é a melhor opção para descida da serra A Rodovia Anchieta é a melhor opção para a descida da serra neste sábado. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, a rodovia está com suas duas pistas livres e operando no sentido litoral. Já na Rodovia dos Imigrantes, um capotamento ocorrido por volta das 11 horas na altura do quilômetro 35 da pista de descida deixou o tráfego lento até o quilômetro 32, no pedágio. O acidente deixou uma vítima leve. No trecho de serra, o trânsito está lento entre os KM 51 e 53, dentro do segundo túnel. Já na Baixada Santista, na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o trânsito está complicado entre os KM 280 e 284. Na última hora, 7.832 veículos passaram pelos pedágios em direção ao litoral. Às 9 horas de hoje foi registrada a maior contagem de descida até o momento, com 9.098 veículos viajando em direção à Baixada, conforme a Ecovias. Desde às 0 hora de ontem, quando teve início a contagem para o feriado, 240 mil veículos desceram a serra. Está em operação o esquema 7x3 onde a descida é feita pelas duas pistas da Via Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para o retorno à capital, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.