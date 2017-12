Rodovia dos Imigrantes Norte passará por obras Perto de completar 30 anos, a pista norte da Rodovia dos Imigrantes passará pela primeira vez por uma importante obra de recuperação do pavimento de concreto. Com o objetivo de oferecer cada vez mais segurança e conforto aos usuários a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, informa que as obras ocorrerão a partir de 23 de junho e prosseguirão até 4 de setembro, todos os dias, no trecho de serra, que compreende desde o Km 59 até o Km 40, em horários e quilômetros alternados. O tráfego estará restrito a duas faixas e, eventualmente, o acostamento será utilizado parcialmente como faixa de tráfego. Devido ao baixo fluxo de veículos na madrugada, alguns túneis terão duas faixas bloqueadas, sendo que o tráfego será feito apenas por uma faixa. Isso acontecerá no período das 22h às 5h somente de segunda a sexta-feira. Os ônibus e caminhões deverão utilizar obrigatoriamente a Via Anchieta para subir a serra. Veículos com cargas especiais serão liberados para subida no trecho de serra na Pista Norte da Imigrantes, em regime de pesagem a ser controlado na balança do Km 56. A data escolhida deve-se ao fluxo mais baixo neste período, não causando, assim, nenhum tipo de problema ao tráfego.