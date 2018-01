Rodovia é fechada e Acre corre risco de desabastecimento de combustível

RIO BRANCO - A interrupção da BR-364 na região do município rondoniense de Jaci-Paraná, a 100 quilômetros de Porto Velho, por causa das chuvas deixa isolado por via terrestre o Estado do Acre. A estrada é a única via de ligação rodoviária do Estado com as demais regiões do País.

Três distribuidoras de combustível já estão com estoques esgotados. Nesta segunda-feira à noite já se formavam filas nos postos da capital do Acre, Rio Branco. A situação levou o governo a montar um gabinete de crise para acompanhar e gerenciar a situação.

O governador Tião Viana convocou na manhã desta terça-feira, 18, manhã uma entrevista coletiva, acompanhado de empresários do setor de combustível, distribuição de alimentos, medicamentos e da construção civil.

"Alguns postos estão com gasolina para os próximos dois ou três dias", afirmou o governador Tião Viana. "Conversamos com a BR Distribuidora, que nos assegurou que tem, em Cruzeiro do Sul, estoque suficiente para nos atender, em gasolina, para os próximos 20 dias."

Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade do Acre e fica no extremo oeste do Estado, em uma região conhecida como Vale do Juruá, normalmente abastecida via fluvial, com balsas vindas de Manaus.

Ajuda externa. O governo do Acre também acionou a representação do Brasil no Peru. "Caso seja necessário, vamos garantir o abastecimento de combustível com o produto chegando via portos de Illo, no Peru", afirmou Viana. São dois dias de viagens de Illo até Rio Branco.

"Não é hora de especulação", afirmou o presidente do Sindicato do Comércio e Varejo de Combustível no Acre, José Magid, descartando qualquer possibilidade de aumento do preço do produto. "Não é preciso estocar produtos. Não há necessidade."

O estoque regulador de cimento, de acordo com os empresários, também está normalizado. Há, atualmente, cerca de 20 mil sacas.

Além da questão da interrupção da BR-364 por conta das águas do Rio Madeira na cidade de Jaci-Paraná, outro problema agrava a situação. A comunidade no entorno da cidade protesta, alegando que, antes das obras das usinas hidrelétricas, esse problema não ocorria. A reclamação foi aceita pelo Ministério Público de Rondônia.