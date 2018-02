Rodovia que liga SP ao litoral será interditada na quarta-feira O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou nesta terça-feira que interditará nesta quarta e quinta-feira, dias 7 e 8, dois trechos da rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-55), no município de Itanhaém. As interdições vão ser feitas entre as 8 horas e 17 horas e são decorrentes das obras, já em andamento, para implantação de duas passarelas. Na quarta-feira, será interditado o km 317,5 da rodovia, e na quinta-feira o km 320,6. Segundo o DER, o trânsito será desviado pelas marginais. No km 317,5, no bairro Balneário do Jequitibá, o trânsito da pista oeste será desviado para o km 316,3, e o da pista leste para o km 318,2. Na passarela localizada no km 320,6, no bairro Nossa Senhora do Sion, os motoristas devem desviar da pista oeste para o km 319,2, e da pista leste para a marginal no km 321,4. Em ambos os desvios, o trânsito será restrito para caminhões com excedente em altura.