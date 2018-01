Rodoviária do Rio é notificada por overbooking; trânsito é lento na região

RIO - A Secretaria Municipal de Transportes notificou a Rodoviária Novo Rio, o Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro-RJ) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) pela prática de overbooking. Segundo a pasta, a grande quantidade de ônibus que tentam acessar a rodoviária para embarque de passageiros indica a venda de passagens acima da capacidade de operação. Com o grande movimento de coletivos, o trânsito na região do porto do Rio ficou ainda mais complicado neste feriado.

Alguns motoristas chegam a esperar duas horas para acessar o terminal. Para tentar amenizar a situação, a secretaria organizou filas duplas de ônibus na Rua Esquador, na Via Binário 1 e nas avenidas Rodrigues Alves e Professor Pereira Reis.

Além da notificação pela prática de overbooking, a secretaria também vai pedir que o terminal seja fiscalizado e que eventuais punições sejam aplicadas

O congestionamento já provoca reflexos na Avenida Francisco Bicalho. As duas vias Binários e a Avenida Rodrigues Alves são alternativas, uma vez que o fluxo segue apesar das filas de ônibus. Os motoristas já vinham tendo problemas para circular na região devido ao fechamento do elevado da Perimetral e às obras no Porto.