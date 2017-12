Rodoviários encontram corpo em estrada em SP Por volta das 2h30 desta madrugada, policiais rodoviários federais localizaram um corpo dentro de um saco plástico abandonado no acostamento da pista sentido interior-capital da Rodovia Fernão Dias, na altura do km 83, no bairro do Jaçanã, zona Norte da capital paulista. Peritos da Polícia Civil foram acionados e ainda não foi informado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) se o corpo pentence a um homem ou mulher. A equipe I-Leste do DHPP vai investigar o crime, que foi registrado no 73º Distrito Policial.