Rodoviários mantêm paralisação em Natal

NATAL - O segundo jogo da Arena das Dunas na Copa do Mundo será com paralisação de motoristas e cobradores de transporte público. A categoria está em greve por exigir um reajuste de 16% no salário, enquanto os empresários afirmam que não têm como arcar com novos custos. Uma tentativa de acordo com intermediação do Ministério Público do Trabalho foi feita com a proposta de 5,82%, mas não foi aceita.

Para chegar à Arena das Dunas nesta segunda-feira, 16, no jogo entre Estados Unidos e Gana, que ocorrerá às 19h, a opção dos torcedores será táxi ou transportes alternativos, feitos com vans.