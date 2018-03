Rodovias Anhangüera e Dutra ganharão novas passarelas Este final de semana será realizada a reinstalação da passarela na Rodovia Anhangüera, o que deve complicar o trânsito no local. Entre sábado, 27, e domingo, 28, também serão feitas obras no quilômetros 175 da Rodovia Presidente Dutra. A Nova Dutra, concessionária da rodovia, informou que será realizada a operação de colocação de vigas de uma nova passarela de pedestres em Nova Iguaçu (RJ). Na Anhangüera, a colisão de um veículo danificou uma passarela no km 17 em outubro do ano passado. Três meses depois, a concessionária da rodovia, AutoBAn, irá reinstalar a passarela no mesmo ponto em que houve a danificação. Para isso, no entanto, haverá interdição das pistas neste final de semana, dias 27 e 28. O bloqueio, segundo a empresa, será realizado por medida de segurança. A passarela, afirma a concessionária, passou por reforço estrutural nas vigas e reconstrução dos pilares e tem previsão de conclusão até a primeira semana de fevereiro. Para a realização do lançamento das vigas, serão necessários os bloqueios. No sábado (27), haverá interdição parcial da pista Interior-Capital (Sul), com fechamento da faixa da direita e do acostamento, no período das 12 horas às 19 horas. O tráfego fluirá pela faixa da esquerda. Das 22 horas de sábado às 6 horas de domingo (28) o bloqueio ocorrerá na pista Interior-Capital (Sul), com desvio do tráfego no km 18 (Trevo do Jaraguá) para a via Marginal, com retorno à rodovia na altura do km 16. Ainda no mesmo período, será interditada a pista Capital-Interior (Norte). Durante o lançamento, que tem tempo previsto de 40 minutos, o trafego seguirá em comboio, acompanhado pelas viaturas da AutoBAn e da Polícia Militar Rodoviária. Dutra Segundo a NovaDutra, a operação não causará interferências significativas no tráfego da rodovia durante o sábado. Já no domingo, a partir das 5 horas, a faixa da direita e o acostamento da pista sentido Rio-SP e a faixa da esquerda da pista sentido SP-Rio serão interditados para o posicionamento dos equipamentos que farão o içamento da viga de travessia da passarela sobre as duas pistas da rodovia. A colocação da viga de travessia está prevista para as 6 horas, de acordo com a Nova Dutra. Por isso, será necessária a interdição momentânea das pistas nos dois sentidos de tráfego. Quando a operação terminar a pista sentido SP-Rio será totalmente liberada, mas a interdição permanecerá na faixa da direita e no acostamento no sentido Rio-SP, para a colocação de rampas e da escada de acesso à passarela, além da desmobilização dos equipamentos. A previsão da NovaDutra é de que o tráfego esteja totalmente liberado na pista sentido Rio-SP por volta das 10 horas. As obras de construção da passarela no km 175 da Via Dutra, em Nova Iguaçu (RJ), foram iniciadas em novembro de 2006 e a conclusão está prevista para fevereiro deste ano. O SOS Usuário solicita aos motoristas que redobrem a atenção, respeitem a sinalização e reduzam a velocidade quando passarem pelo local.