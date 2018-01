Rodovias de Rio, SP e Santa Catarina reúnem pontos de lentidão

O excesso de veículos causava congestionamento em estradas federais no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina na noite deste sábado, 2, feriado prolongado de carnaval. Na Rio-Santos, o motorista enfrentava cerca de 20 km de lentidão a partir da cidade fluminense de Itaguaí, no sentido de Angra dos Reis (RJ). A Niterói-Manilha (BR-101) tinha mais 15 km de lentidão, de Rio Bonito até Niterói, no sentido da Região dos Lagos. Em São Paulo, a Régis Bittencourt continuava congestionada entre os km 331 e 336, em Juquitiba, interior do Estado, no sentido Paraná. Na cidade catarinense de Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, o tráfego melhorou na BR-101, fechada duas vezes entre sexta-feira, 1º, e sábado, 2, em decorrência de um deslizamento de terra no km 225 e do afundamento da pista no km 254. Por volta das 21 horas, a fila reduziu para 20 km em cada sentido. Durante o dia, o índice ultrapassou os 50 km. Segundo a PRF, o trajeto entre Paulo Lopes e o município de Palhoças pode ser feito em duas horas.