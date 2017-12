Rodovias de SC têm 17 pontos interditados

As rodovias federais de Santa Catarina estão interditadas em cinco pontos. As mais afetadas foram a BR-101 e a BR-470. No km 235 da 101, na região do Morro dos Cavalos, em Palhoça, um deslizamento bloqueou a estrada dos dois lados. Desde as 10 horas de sábado, ninguém passa pelo local. Na BR-470, ocorreu a explosão do gasoduto no km 33, na madrugada de sábado, e uma barreira caiu no km 41. Nas estradas estaduais, havia 12 pontos interditados na noite de ontem. Em Florianópolis, no km 14 da SC-401, que liga o centro ao norte da Ilha, as pistas foram bloqueadas após um deslizamento de terra ocorrido no domingo. A apreensão dominava os trabalhos de resgate em diversos locais. Havia notícias de pelo menos 30 desaparecidos, que podem estar soterrados. Onde houve o deslizamento de terra na SC-401, a rodovia estadual catarinense mais movimentada, o motorista de um caminhão que foi soterrado no domingo à tarde continuava desaparecido. Por falta de segurança, os bombeiros não iniciaram as buscas, mas encontraram a carteira do possível condutor do veículo, identificado como Ricardo Dias de Oliveira, de 34 anos, de Carazinho (RS). O tenente-coronel José Mauro da Costa, do Corpo de Bombeiros, que coordena os trabalhos de resgate, confirma a suspeita de que mais veículos e pessoas tenham sido vítimas do deslizamento. Uma testemunha ligou para os bombeiros e disse ter visto um Ômega de cor bordô ser soterrado. Os bombeiros fizeram só uma vistoria superficial. "É um trabalho com dificuldade e vamos agir com segurança para não aumentar o quadro de possíveis vítimas." Nessa rodovia, só as obras de contenção devem custar R$ 4 milhões ao Estado e não existe nenhuma previsão sobre quando as pistas serão liberadas.