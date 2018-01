Rodovias de SP têm 38% menos mortes no feriadão da Páscoa

São Paulo registrou 31 mortes nas estradas estaduais e federais que cortam o Estado durante os quatro dias do feriado prolongado da Páscoa. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Militar e com as estatísticas da Polícia Rodoviária Federal, o número é 38% menor que o de 2007, quando foram registradas 50 mortes, durante o feriadão. VEJA TAMBÉM Ao vivo: Castelo Branco-Raposo Tavares Ao vivo: sistema Anhangüera-Bandeirantes Ao vivo: Rodovia Presidente Dutra Ao vivo: estradas que dão acesso ao litoral O feriado prolongado de Páscoa deste ano também foi menos violento nas estradas paulistas. Em comparação com os números do ano passado, a Polícia Rodoviária Estadual registrou 933 acidentes, nos quais 525 pessoas ficaram feridas e 27 morreram. Segundo a Polícia Rodoviária, a principal causa dos acidentes registrados ainda é a imprudência dos motoristas, que fazem ultrapassagens de risco ou trafegam numa velocidade acima da permitida. Nos 1.116 quilômetros de estradas federais que cortam o Estado de São Paulo, foram registrados 115 acidentes, com 57 feridos e quatro mortos. Apesar de toda a educação de trânsito realizada pela Polícia Rodoviária Federal e amplamente divulgada pelos órgãos de imprensa, alguns casos de flagrante desrespeito à legislação e de grande risco para o tráfego foram registrados pela PRF.