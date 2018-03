Rodovias federais do Rio têm 211 acidentes e 8 mortes no feriado

A Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro registrou 211 acidentes com oito mortos e 66 feridos nos seis dias do feriado prolongado de Tiradentes-São Jorge. A operação começou na terça-feira, 20, e foi encerrada no domingo, 25.

Segundo a PRF, o feriadão foi classificado como violento nas estradas que cortam o Rio. A análise dos números revela que o aumento da fiscalização em áreas consideradas críticas provocou o deslocamento dos acidentes mais graves para o interior. Na Rodovia Presidente Dutra ocorreram quatro mortes, 50% dos eventos com vítimas fatais.

Ainda segundo a polícia, a maioria dos acidentes com mortos e feridos graves aconteceu durante o dia, com pista seca, em trechos bem sinalizados e com boa visibilidade. O comportamento dos usuários é que interferiu nos resultados.

A imprudência dos usuários das rodovias continua alta. Foram mais de 10 mil veículos fiscalizados e destes 4,9 mil foram flagrados cometendo algum tipo de infração. O excesso de velocidade liderou as estatísticas com 50% do total das autuações.

No mesmo período, a polícia realizou cerca de 5 mil testes de bafômetro e flagrou seis motoristas com alguma concentração etílica. Dois deles acabaram presos. Além disso, os agentes apreenderam 140 quilos de maconha e nove pistolas 9 milímetros dentro de um veículos que trafegava pela Dutra.