Rodovias federais têm 84 mortos e 1.066 feridos no feriado

BRASÍLIA - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça-feira, 3, o balanço da Operação Finados, realizada entre a sexta-feira, 30, e segunda-feira, 2, nas rodovias federais do País. No total, foram 1.141 acidentes, com 1.066 pessoas feridas e 84 mortos.

Mais de 45 mil motoristas autuados por excesso de velocidade e quase 25 mil multados por outras irregularidades, como falta de cinto de segurança, dirigir pelo acostamento, embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas.

De acordo com a PRF, 104.540 pessoas foram fiscalizadas; 32.198 testes de bafômetro foram realizados; 805 motoristas foram flagrados dirigindo após ingerir bebida alcoólica, dos quais 107, além de autuados, foram presos e encaminhados à delegacia.

Apesar do aumento do rigor na penalidade para quem faz ultrapassagens irregulares, mais de 4 mil motoristas foram flagrados e autuados cometendo este tipo de infração, número considerado elevado pela Polícia Rodoviária.

No ano passado, o Dia de Finados foi um domingo e, portanto, não houve feriado prolongado. Desta forma, a PRF afirmou que não é possível fazer uma comparação direta com as estatísticas de 2014./ COM AGÊNCIAS