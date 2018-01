Rodovias paulistas devem receber dois milhões de veículos no carnaval O feriado de carnaval deve movimentar, nas rodovias privatizadas do Estado de São Paulo, cerca de dois milhões de veículos entre a capital, o interior e o litoral. Os motoristas que pretendem deixar a capital devem evitar os horários de pico, das 17 às 23 horas da sexta-feira, 24, e das 9 às 12 horas do sábado, 25. Para o retorno à capital, a maior concentração de veículos está prevista para o horário das 14 às 23 horas de terça-feira, 28, e a partir das 8 horas da Quarta-Feira de Cinzas, 1º de março. Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), as rodovias dispõem do Serviço de Ajuda ao Usuário (SAU), com guinchos, ambulâncias, inspeção de tráfego e telefones de emergência 0800 para atender as necessidades dos usuários. O site da Artesp disponibilizará uma visualização em tempo real das rodovias do Estado, para ajudar os motoristas a evitarem os congestionamentos. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o rodízio de veículos será suspenso entre segunda e quarta-feira, voltando a operar na quinta-feira, 2 de março.