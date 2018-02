Rodovias paulistas têm mais acidentes no carnaval deste ano O número de vítimas fatais nas rodovias estaduais paulistas durante o carnaval de 2007 caiu 22,2% em relação ao mesmo feriado de 2006. Já a quantidade de acidentes aumentou 8,5% no mesmo período. As informações são de um balanço divulgado na tarde desta quarta-feira, 21, pela Secretaria de Estado dos Transportes, e compreende o período da zero hora do dia 16 às 24 horas do dia 20 de fevereiro. No carnaval deste ano foram registradas doze mortes a menos que no carnaval de 2006. No total, 42 pessoas morreram nas estradas paulistas durante o último feriado, contra 54 no ano passado. O número de acidentes saltou de 1.275 em 2006 para 1.384 neste ano. Também aumentou o número de feridos nas estradas do Estado de São Paulo. Enquanto no ano passado 778 pessoas ficaram feridas, este ano o número subiu para 933, o que representa uma elevação de 19,9%. Anchieta-Imigrantes Mais veículos trafegaram no sistema Anchieta-Imigrantes neste feriado prolongado de Carnaval. Segundo balanço da Ecovias, responsável pelo sistema, divulgado nesta quarta-feira, 21, 514 mil carros passaram pelos pedágios das vias rumo à Baixada Santista, litoral de São Paulo, entre quinta-feira, 15, e terça-feira, 20. O índice foi 3,6% superior ao movimento do ano passado, quando foram contabilizados 496 mil veículos. No balanço, a empresa informou que foram registrados 364 acidentes nesse feriado, sendo 215 deles sem vítima, e 149 com. Ao todo, 246 pessoas ficaram feridas. Destas, 226 foram removidas com ferimentos leves, e 19, em estado grave. Uma pessoa morreu. A Ecovias revelou que o número de circulação deste ano foi o maior desde que a empresa assumiu a concessão, há nove anos. Ainda de acordo com a concessionária, das 16 às 17 horas do sábado, 18, houve recorde no índice de tráfego de carros por hora: 10.112. Nos seis dias de feriado, a concessionária realizou 2.098 socorros mecânicos, 282 atendimentos médicos e 1.937 atendimentos com a utilização de guinchos. Tráfego intenso Os motoristas que circulavam pelas principais rodovias paulistas por volta das 14h30 desta quarta-feira encontravam tráfego intenso, porém sem pontos de congestionamento. Desde às 13 horas desta quarta, o sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 2X8, pelo qual a subida era feita pelas pistas norte e sul da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. Para descer a serra, o motorista utilizava a pista sul da Via Anchieta. Por volta das 14h30, nas outras rodovias federais e estaduais o tráfego continuava intenso em direção a São Paulo, mas não havia registros de lentidão. Matéria ampliada às 16h39