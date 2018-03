Rodovias são interditadas devido às chuvas no Rio Três rodovias estaduais permanecem interditadas e oito estão parcialmente fechadas para o tráfego por conta da forte chuva que atingiu o Rio nos últimos dias. As estradas ficaram obstruídas principalmente por causa do deslizamento de barreiras e erosão nas pistas. Sessenta homens do Departamento de Estradas e Rodagem (DER)trabalham na recuperação das pistas e pontes. O trânsito na RJ-148 (Nova Friburgo-Carmo) está interrompida no trecho Friburgo-Sumidouro, desde a última sexta-feira, por causa da queda de uma enorme barreira. Equipamentos de grande porte estão sendo deslocados para o local em carretas. O tráfego foi desviado, aumentando o percurso em cerca de 30 minutos. Na RJ-158 (Sapucaia/ Campos dos Goytacazes), as chuvas elevaram o leito do rio até acima de uma ponte, em Carmo, e a pressão da água causou a quebra de um pilar. Uma empresa especializada foi contratada para recuperar a ponte. A RJ 176 (São Sebastião do Alto) está interditada para veículos pesados, entre a RJ-172 e São Sebastião do Alto. Há rodovias em meia pista em Petrópolis, Cordeiro, Cantagalo, Teresópolis e Nova Friburgo, na região serrana, e em Madalena, Santa Maria Madalena e Bom Jardim, no Norte Fluminense.