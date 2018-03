Rodrigo Santoro fecha os desfiles do Fashion Rio O desfile mais aguardado do dia foi o da Redley, que fechou a temporada de moda carioca. O motivo: o ator Rodrigo Santoro, escalado como principal modelo da grife. Santoro enfrentou uma passarela de 150m - a mais longa desta edição - , à beira do Píer Mauá. Desfilou ao ar livre, debaixo de garoa, vestindo regata azul-marinho e calça quimono. Nos pés, o nauru repaginado - o sapato de camurça e solado alto que foi sucesso no início dos anos 90 voltou em lona e sola baixa. "São 150m rasos sem obstáculos, mas não vou me apressar", disse, antes do desfile. Bem-humorado, avisou aos repórteres que estava de colete à prova de balas. A grife aproveitou o aniversário para buscar ícones da marca, com 43 modelos. As bermudas vieram com gancho mais baixo e pernas ajustadas - não chega a ser saruel. A calça jeans ganhou lavagem especial, com efeito degradê. Para as meninas, vestidinhos curtos e sobreposições com saias. Sandálias com cano alto destacável. As cores da coleção variaram entre marinho, verde, vermelho e amarelo. A Redley foi a última das seis marcas que se apresentaram no Rio. Juliana Jabour, Filhas de Gaia, Totem, Espaço Fashion e Auslander, nessa ordem, mostraram que o verão carioca ressuscita ícones dos anos 80. As ombreiras, manga morcego, tubinho curto e muito volume foram alguns deles. Quem abusou dos balonês e drapeados foi Juliana Jabour. Os vestidos, em geral, todos acinturados. Só a Totem foi de trapézio bem rodado.