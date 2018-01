'Rolezinho' deixa shopping Rio Design Leblon de portas fechadas

Rio - Além do Shopping Leblon, que já havia avisado no sábado que não funcionaria neste domingo, o shopping Rio Design Leblon também não abriu as portas por causa do "rolezinho" marcado para ter início às 16h20, neste domingo, 19.

Uma das entradas do Rio Design, na Avenida Ataulfo de Paiva, no bairro da zona sul do Rio, foi completamente coberta com tapumes a fim de evitar atos de vandalismo. Um aviso informava aos clientes que as atividades serão retomadas apenas amanhã.

"Acabou o último lugar onde a gente tinha sossego", disse uma mulher após ler o aviso, mas que não quis se identificar.

Até a noite deste sábado, mais de 9 mil pessoas haviam confirmado presença pelo Facebook no "rolezinho" de protesto marcado para ocorrer no Shopping Leblon, um dos mais luxuosos do Rio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É grande a quantidade de policiais militares e guardas municipais ao longo de toda a Avenida Afrânio de Melo Franco, onde ficam o Shopping Leblon e o Rio Design. A segurança também está reforçada na Rua Aristides Espínola, onde fica a residência do governador Sérgio Cabral, e na Avenida Delfim Moreira, já que após a administração do Shopping Leblon obter, na última quinta-feira, liminar na Justiça para impedir o "rolezinho" em suas dependências, foi convocado um evento semelhante com a presença de black blocs, nas imediações da residência do governador.

Até as 15h50, não havia qualquer sinal de manifestantes pelas ruas do Leblon.