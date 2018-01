Romeiros morrem após colisão entre ônibus no Ceará

Fortaleza - Três romeiros da cidade de Afogados da Ingazeira (PE) morreram e outros dez ficaram feridos após colisão entre dois ônibus fretados que seguiam em romaria para Juazeiro do Norte, no Ceará, na madrugada desta sexta-feira, dia 20. O acidente aconteceu no quilômetro 495 da BR 116, que liga Fortaleza a Porto Alegre (RS).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um micro-ônibus da empresa Coagreste, que seguia por uma estrada vicinal, invadiu a BR e chocou-se com um ônibus que trafegava pela BR entre as cidades cearenses de Milagres e Brejo Santo. Três passageiros que participavam da romaria morreram, entre eles uma criança de sete anos, identificada como Rauane Liana Alves Ferreira. O motorista do ônibus também morreu.

Outras dez pessoas, de ambos os ônibus, ficaram feridas na colisão. Elas foram levadas para hospitais da região do Cariri, onde estão internadas em observação. O motorista do micro-ônibus que provocou o acidente, Luciran Pereira Domingos, disse, em depoimento à PRF, que um dos pneus dianteiros estourou e, por isso, ele perdeu o controle do veículo.

Esse foi o segundo acidente fatal na região em menos de dez dias, segundo a PRF. O primeiro, ocorrido na semana passada, matou dois romeiros.