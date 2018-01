Rompimento de adutora deixa 100 mil sem água em SP Cerca de 100 mil moradores da região do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, estão sem água por causa do rompimento de uma adutora da Sabesp na rua Vasconcelos Dumont. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, o fornecimento foi interrompido para o conserto da adutora, que tem 800 milímetros. As áreas atingidas são: Vila Monumento, Vila Independência, Cambuci e parte do Ipiranga. A Sabesp realizou manobras para evitar que a falta de água afetasse um número maior de moradores. O abastecimento deverá ser normalizado somente no início da noite.